Трус не играет в… футбол!

Полузащитник команды «Арсенал», так называемый «национальный символ» Армении Генрих Мхитарян, неплохо пропиарился за счет Азербайджана.

У многих уже складывается впечатление, что трескотня вокруг его отказа ехать в Азербайджан на финал Лиги Европы принесла ему больше славы, чем вся его спортивная карьера и 30 лет жизни.

К своему огромному стыду, хавбек «Арсенала» стал ярким олицетворением старой доброй пословицы: «У страха глаза велики». Против его необъяснимой фобии бессильным оказалось абсолютно все. Не помогли даже публичные и документальные заверения высокопоставленных лиц и госструктур Азербайджана в адрес УЕФА и «Арсенала».

Подумать только, на какие шаги была вынуждена пойти принимающая сторона, чтобы заверить армянское «чудо» в том, что ясно безо всяких доказательств: Баку – это один из самых безопасных городов мира, в чем, к слову, уже давно смогли убедиться и многие армянские делегаты, среди которых были и спортсмены.

«Может, нам стоило послать за ним частный самолет и доставить его в Баку в окружении двух F-16? Я не знаю, что еще мы могли сделать», — подытожил свое интервью CNN министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Судя по всему, «Мики-Таряну», как представляется футболист в своем Инстаграм – аккаунте, наскучило играть там, где ему полагается по контракту — на футбольном поле, и он решил поиграть на нервах футбольных фанатов и организаторов финального матча. Только в итоге получилось очередное низкопробное шоу в духе бесчестного армянского эпатажа.

В 2017 году в Лондоне вышел документальный фильм, посвященный Генриху Мхитаряну, в котором была использована фраза «армянский герой». В этом году «Мики» будет «героически защищать» честь своей команды с самой безопасной из всех безопасных позиций: дома на диване, уткнувшись в телевизор.

Или в гаджет, судя по его активности в соцсетях:

«Выиграйте там за меня», — строчит «армянский герой» защитнику «Арсенала» Сократису Папастатопулосу, в ответ на опубликованное им их совместное фото с припиской «Скучаю по тебе, братан».

«Конечно, это большая потеря для нас, — не унимается Сократис в интервью спортивным изданиям. Это грустно, и теперь мы должны выиграть ради него».

Мало что понимаю в футболе, но ситуация напоминает какую-то мыльную оперу с элементами мелодрамы. А в голове — крылатые слова из знаменитой песни «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!». Уверена, что если бы ее авторы творили в наши дни, речь бы шла о футболе… В любом случае, Генрих «Мики» Мхитарян, поймет о чем я.

А в Баку подряд праздники: сегодня государственный, а завтра – спортивный.

Стадион «Олимпийский» примет первое лондонское дерби в финале еврокубка: за трофей Лиги Европы УЕФА «Арсенал» поспорит с «Челси».

История пишется победителями. История пишется в Баку…