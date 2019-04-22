Труд труду рознь: в каких случаях несовершеннолетние могут работать?

Когда говорят о детском труде, обычно имеют в виду трудовую эксплуатацию несовершеннолетних. Действительно дети порой вынуждены работать по много часов в день, в жутких условиях. Их лишают детства и подвергают их здоровье и жизнь опасности. В нашей стране со случаями трудовой эксплуатации детей борются на законодательном уровне. Но, несмотря на это, в тех или иных формах она по-прежнему существует.

Как рассказала # исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова, иногда к ним поступают сигналы о принудительном детском труде, однако такие случаи редки.

«Например, сейчас мы работаем с ребенком 11-ти лет, который остался без родителей, и которого один из родственников подвергал эксплуатации, заставляя продавать на улице салфетки. По этому делу идет расследование. Многие наверняка видели детей, которые что-то продают, моют машины, а то и просто попрошайничают. Не все случаи эксплуатации детей становятся известны полиции и широкой общественности, потому говорить о какой-то конкретной статистике не приходится»–отметила она.

По словам К.Ашумовой, привлекают детей к насильственному труду и родственники и посторонние люди, но при этом сами они остаются часто в тени. Она рассказала о том, что когда у таких детей спрашиваешь, почему они зарабатывают на улице, они обычно уходят от ответа, боятся что-то сказать, пойти на контакт. Три года назад «Надежное будущее» осуществляло проект, в рамках которого велась работа с детьми, занимающимися бродяжничеством. Он показал, что в большинстве случаев –это дети, у которых есть родители.

Среди работающих можно встретить и 8-9 летних детей, которые помогают носить вещи на рынках, выбрасывать мусор. Они тратят то, что у них есть на еду, а иногда и на интернет клубы. Некоторые несовершеннолетние трудятся добровольно. Речь о тех, кто сбежал из дома и о ком некому позаботиться, а также о детях, которые хотят помочь родителям, испытывающим финансовые трудности.

«Знаю о случае, когда ребенок трудится на базаре вместе с мамой, так как семье не хватает денег на жизнь. Дети работают из-за того, что взрослые по тем или иным причинам не могут обеспечить им нормальные условия жизни, полноценное детство»–подчеркнула эксперт.

Однако К.Ашумова заявила о необходимости дифференцированного подхода к такому понятию, как детский труд, ведь все зависит от того, какой именно труд и сколько лет детям.

«Если у ребенка есть время на досуг, если он получает образование, и его работа заключается в небольшой помощи родителям, скажем, в уборке квартиры, в помощи на огороде и т.д., это абсолютно нормально. В большинстве семей детей приучают к труду. Также нормально, если ребенок работает 4-5 часов в день с 15 лет с разрешения родителей. Это допустимо по закону. Но есть случаи, когда детей принуждают к труду, и это наносит вред их физическому и психическому здоровью. Если ребенок целый день трудится или попрошайничает на улице, значит он не ходит в школу, питается чем попало, его могут избить, подвергнуть сексуальному насилию»–сказала она.

По ее словам, порой несовершеннолетние работают в мебельных цехах, помогают отцам в ремонте квартир за деньги. К.Ашумова подчеркнула, что при осуществлении таких работ обычно не соблюдается техника безопасности, а значит, жизнь несовершеннолетних подвергается опасности.

«Говоря о детском труде, нельзя не затронуть сельскохозяйственный сектор, который в последние годы динамично развивается в Азербайджане. В работу на полях, например, при выращивании хлопка, обычно вовлечена вся семья, включая детей. Подобное было и во времена СССР, но сбор хлопка отнюдь не идет на пользу детскому здоровью. Необходим мониторинг ситуации»– заявила эксперт.

К.Ашумова подчеркнула важную роль участковых полицейских, детских инспекторов, представителей Комиссии по делам несовершеннолетних, исполнительных властей в деле борьбы с трудовой эксплуатацией несовершеннолетних.

«Нужно просвещать и предупреждать родителей,–говорит она,–а если предупреждения не дали желаемого эффекта, то и привлекать к ответственности».

В свою очередь вице-президент Федерации профсоюзов Азербайджана «Хидмет-иш» Джамаладин Исмаилов отметил #, что в последнее время мы все больше идем по западному пути, согласно которому родители не имеют права даже сделать замечание своему ребенку.

«Почему детский труд обязательно должен ассоциироваться с трудовой эксплуатацией? Такие случаи действительно есть, преимущественно, в бедных странах Азии и Африки, где дети работают в тяжелых условиях, скажем, в каменоломнях. В связи с такими случаями и была в свое время принята конвенция Международной организации труда о запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда. Но в нашей стране случаи такой эксплуатации фактически не встречаются»–уверен эксперт.

Нельзя сказать, что проблем в этой сфере нет совсем. По его словам, чаще всего дискриминации подвергаются девочки в южных и северо-западных частях страны, которых родители забирают из школы, чтобы они работали по хозяйству сначала в доме отца, а затем в доме мужа. Такие факты вызывают осуждение, так как родители не должны решать судьбу своих детей.

Но если дети трудятся без ущемления их прав, имея доступ к образованию, то, как говорит Дж.Исмаилов, это нормально. Он отметил, несовершеннолетние, привыкшие к труду, и учатся лучше.

Детей надо воспитывать в любви к работе, и подобное в Азербайджане было всегда. Они помогают и в быту и на поле, ведь обычно урожай надо собрать в кратчайшие сроки, и тут сообща работают все члены семьи. В регионах несовершеннолетние пасут скот, гусей.

Что касается мойки машин и прочего труда на улице, то этим занимаются дети из бедных семей. Они ведь не воруют, так что в этом плохого? Несовершеннолетние иногда подрабатывают официантами в летний период. С 15 до 18 лет разрешается работать с согласия родителей. В основном, дети сами хотят трудиться, чтобы иметь свои деньги, чтобы купить себ ъ е смартфон или компьютер. Привычка трудиться с детства помогает добиться многого во взрослой жизни. А сейчас из-за того, что родители не хотят загружать детей никакой работой, растет ленивое поколение, которое ничего не может и не хочет делать. Пожилые гнут спину, а молодые целыми днями сидят в чайхане. Труд никого еще не испортил, а безделье испортило многих.