«Тройные» стандарты

Недавно вновь случилось обострение ситуации в самопровозглашенной «Республике Косово», которую правильнее называть находящимся под контролем сепаратистов Автономным краем Республики Сербия.

У этого конфликта, также разгоревшегося в начале 90-х, есть немало аналогий с армяно-азербайджанским из-за Нагорного Карабаха. Как и в нашем случае, некогда в этом чисто сербском краю стали появляться переселенцы из Албании. Постепенно, тихой сапой, их переселялось туда все больше и больше. В социалистической Югославии косовские албанцы в связи с этим получили даже автономию (в составе одной из ее республик – Сербии). А когда федеративная страна распалась, те решили, что настал удобный момент создать еще одно албанское государство – то есть, повели себя абсолютно так же, как карабахские армяне. Начался затяжной вооруженный конфликт между сербскими войсками и албанскими сепаратистами, активную поддержку которым с сопредельной территории оказывала оружием и живой силой единокровная Республика Албания – опять же, четкая аналогия с поведением в такой же ситуации Республики Армения. Затем конфликт перешел в разряд замороженных, начался переговорный процесс между Белградом и Приштиной (административный центр Косово). Который, как и в нашем случае, ничем хорошим пока не закончился.

А последнее напряжение началось с того, что косовский спецназ неожиданно заехал в населенный сербами северный район сепаратисткого края и арестовал 13 местных жителей. Формальным поводом для ареста было обвинение задержанных в контрабанде, но сербы считают, что это только для вида, главная цель Приштины – выдавливание сербского населения из мест их компактного проживания в этом районе. После этого местные жители стали проводить акции протеста, которые сепаратисты пытаются подавить.

Естественно, Белград не мог остаться в стороне, и на днях министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что если притеснения этнических сербов в Косово будут продолжены, то Белград готов к силовому решению конфликта. «Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать, и Сербия готова к этому», – сказал министр в своем заявлении.

Таким образом, обстановка достигла опасного напряжения, от которого недалеко и до возобновления военных действий.

При этом, у Белграда дела похуже и посложнее, чем у Баку, Кишинева, Киева и Тбилиси. Наших-то сепаратистов никто официально не признает, и формально – будь Россия значительно слабее – никто бы и не стал препятствовать силовому возвращению Нагорного Карабаха, Приднестровья, Крыма и Донбасса, Абхазии и Южной Осетии в лона родных государств. Совсем иначе с Косово – его на сей день признают в качестве независимого государства аж более 100 стран мира. И не «каких-то там стран»… Это, в том числе США, Британия, Франция, Германия, Италия. Ситуация нешуточная в том смысле, что попытайся Сербия восстановить свою территориальную целостность, против этого вполне может выступить со своими вооружениями консолидированный Запад.

Отметим при этом такую странность – все вышеперечисленные державы совершенно иначе относятся к похожим ситуациям в Молдове, Украине и Грузии – они всецело на их стороне. Но вот на Карабахский вопрос взгляд у них абсолютно другой – предмет нашего конфликта с армянами они почему-то называют «спорные территории».

То есть, сербам западный мир вообще отказывает в праве на землю предков – Косово поле. Однозначно и всемерно поддерживает территориальную целостность Молдовы, Украины и Грузии. А вот Азербайджану предлагает разбираться с оккупантом-Арменией как-нибудь самостоятельно, видимо, показывая, что он совсем не против того, чтобы мы сами, «полюбовно» отдали наши исконные территории армянам для создания там аналога «Республики Косово». Ну, не странно ли? Совершенно необъяснимый раздрай в позициях.

Получаются какие-то не то что двойные, а даже «тройные» стандарты

Запада по отношении к очень и очень похожим территориальным конфликтам, а главное, к тому самому единому принципу целостности государств. Кстати, к чести Азербайджана, он тут занимает показательно верную позицию, однозначно поддерживая Сербию, и не признавая независимость Косово, несмотря даже на то, что тамошние албанцы по преимуществу мусульмане.

То есть Баку открыто и демонстративно придерживается добрых отношений с официальным Белградом и абсолютно не приемлет никакие контакты с албанскими сепаратистами Косово.

Подытоживая, можно заключить, что на фоне всей вышеописанной неразберихи с интересами Запада, совершенно неясно будущее всех наших этнотерриториальных конфликтов. И абсолютно очевидно, к сожалению, что страны, на которые мы привыкли во многом полагаться, без всякого зазрения совести готовы оказывать сепаратистам Косово военную поддержку войсками НАТО, то есть открыто противодействовать восстановлению территориальной целостности Сербии и установлению конституционного строя на всей ее территории.