Трое турецких военнослужащих погибли в ходе спецоперации

Трое турецких военнослужащих погибли, еще один получил ранения в ходе антитеррористической операции в провинции Хаккари, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел страны.

«В ходе операции по внутренней безопасности в провинции Хаккари были нейтрализованы три террориста. В результате столкновения с террористами три турецких военнослужащих погибли, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операции по внутренней безопасности продолжаются со всей решимостью.

| 2019-07-14T21:09:39+00:00 14 июля 2019, 21:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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