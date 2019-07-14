Трое турецких военнослужащих погибли в ходе спецоперации

Трое турецких военнослужащих погибли, еще один получил ранения в ходе антитеррористической операции в провинции Хаккари, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел страны.

«В ходе операции по внутренней безопасности в провинции Хаккари были нейтрализованы три террориста. В результате столкновения с террористами три турецких военнослужащих погибли, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операции по внутренней безопасности продолжаются со всей решимостью.