Трое российских военных пострадали при взрыве бомбы в Сирии

На пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработала самодельная бомба, трое российских военнослужащих получили травмы, говорится в сообщении Минобороны РФ.
«Второго декабря в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бронеавтомобиль получил повреждения.
| 2019-12-02T15:47:20+00:00 2 декабря 2019, 20:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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