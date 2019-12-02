Трое российских военных пострадали при взрыве бомбы в Сирии

На пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии сработала самодельная бомба, трое российских военнослужащих получили травмы, говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Второго декабря в ходе рекогносцировки маршрута совместного российско-турецкого патрулирования в 1,5 км западнее населенного пункта Коран (район Кобани провинции Алеппо) на пути следования бронеавтомобиля российской военной полиции сработало самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении.