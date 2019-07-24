Трое хорватских военнослужащих получили ранения при подрыве автомобиля НАТО

Трое военнослужащих хорватской армии — сотрудников миссии НАТО в Афганистане — получили ранения при подрыве автомобиля альянса в Кабуле. Как сообщил в среду министр обороны Хорватии Дамир Крстичевич, жизнь одного из военных находится под угрозой.

«Согласно последней информации, которой мы располагаем, один военнослужащий получил тяжелое ранение головы, его жизнь находится под угрозой. Еще двое солдат получили тяжелые ранения, но их жизни ничего не угрожает», — цитирует заявление министра на пресс-конференции агентство Hina.

У одного из раненых сломана нога, у другого перелом руки. «Речь идет о точечном нападении, все остальные хорватские военнослужащие вне опасности», — сказал министр, добавив, что поставил в известность о случившемся президента Колинду Грабар-Китарович и премьера Андрея Пленковича.

Ранее агентство Pajhwok со ссылкой на заявление местной полиции сообщило, что автомобиль, принадлежащий силам НАТО, подорвался в среду на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана.(ТАСС)