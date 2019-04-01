Трамп продлил санкции по Южному Судану

Президент США Дональд Трамп продлил санкции по Южному Судану еще на один год, говорится в уведомлении Трампа конгрессу, сообщает РИА Новости.

Санкции впервые были введены в апреле 2014 года президентом Бараком Обамой против участников гражданской войны в Южном Судане, в частности, тех, кого США считают ответственными за насилие и зверства, набор детей в солдаты, нападения на миротворцев, препятствование гуманитарным операциям. В Южном Судане сохраняется сложная ситуация, требующая введения санкций, заявил Трамп.