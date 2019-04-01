Трамп продлил санкции по Южному Судану

Президент США Дональд Трамп продлил санкции по Южному Судану еще на один год, говорится в уведомлении Трампа конгрессу, сообщает РИА Новости.

Санкции впервые были введены в апреле 2014 года президентом Бараком Обамой против участников гражданской войны в Южном Судане, в частности, тех, кого США считают ответственными за насилие и зверства, набор детей в солдаты, нападения на миротворцев, препятствование гуманитарным операциям. В Южном Судане сохраняется сложная ситуация, требующая введения санкций, заявил Трамп.

| 2019-04-01T23:55:24+00:00 2 апреля 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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