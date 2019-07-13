«Триумф» на авиабазе Мюртед, а вопросы остались…

Вчера второй российский самолет приземлился на авиабазе Мюртед в провинции Анкара в рамках осуществления поставок зенитных ракетных систем С-400 Турции. Таким образом, компоненты С-400 уже находятся на территории натовской Турции.

Прибытие самолетов с зенитно-ракетными устройствами транслировали по всем каналам ТВ Турции, преподнося это как величайшее событие. Насколько оно будет величайшим, покажет время, но то, что Эрдоган — упертый и готов пойти на все ради своих целей – это факт.

В самом НАТО обеспокоены возможными последствиями приобретения Турцией российских систем С-400.

«Союзники сами принимают решение о том, какое вооружение они закупают. Однако, мы обеспокоены возможными последствиями решения Турции приобрести системы С-400», — заявил Интерфаксу чиновник из аппарата НАТО.

«Совместимость наших вооруженных сил совершенно необходима для НАТО, чтобы проводить операции и миссии. Мы приветствуем то, что Турция работает с несколькими союзниками над разработкой систем воздушной и противоракетной обороны большой дальности», — подчеркивается в заявлении.

Решение Эрдогана купить С-400 было сугубо политическим: показать Вашингтону, что Турция, при необходимости, может сделать и так. Но, что может сделать в ответ США – вот главный вопрос, который все еще остается открытым, и отказ продавать F-35 Турции — это та малая кровь, которой может отделаться Турция. Могут последовать экономические санкции, которые, как писал Трамп в одном из своих твиттов, «обрушат турецкую экономику». Обрушивать турецкую экономику Трампу, видимо, не придется, она и так в последние годы держится на «честном слове».

Комментируя # поставки С-400 в Турцию, российский политолог Яшар Ниязбаев, сказал, что Эрдоган выполнил свое обещание, несмотря на сомнения, что Турция в последний момент может отказаться от этих соглашений.

«Потому что на Турцию со всех фронтов было беспрецедентное давление. Казалось, что еще чуть-чуть и Эрдогану придется пойти на какой-то компромисс. До сих пор есть сомнения в том, что Турция не будет использовать эти системы, а США не введут санкции. Мы не знаем точно, о чем договорились Эрдоган и Трамп в Осаке. Встреча была не долгой, примерно 25 минут. После нее Эрдоган выглядел обнадеженным, а Трамп сделал заявление о том, что понимает позицию Анкары и не станет одобрять решение конгресса по санкциям против Турции», — сказал эксперт.

По его словам, создается впечатление, что между сторонами достигнут какой-то компромисс, ну или Трамп просто сыграл роль хорошего полицейского, а санкции неизбежны. Сейчас все турецкие каналы транслируют прибытие в страну систем С-400, демонстрируя, как они «наплевали» на давление США.

«Теперь нужно понять, о чем договорились Трамп и Эрдоган, если Турция после этого еще и закупит системы «Пэтриот» и для защиты своего воздушного пространства будет использовать их, это уже будет совсем другой картиной. Посмотрим, как на это будут реагировать американские конгрессмены», — считает аналитик.

«Семь-восемь лет тому назад, Турция подписала соглашение с Китаем о разработке систем К-9, и тогда этот шаг Турция тоже объясняла желанием защитить себя. Но потом с китайской стороной вышли определенные проблемы, и проект закрылся. Затем Турция решила закупать системы «Пэтриот», но из-за сирийского конфликта и по другим причинам, США отказались продавать эти системы. Когда речь зашла о системах С-400, у российской стороны были очень выгодные предложения. Тут стоит отметить, что Россия сама выделяет кредит, но что самое важное – Москва обещала передать турецкой стороне технологии. Последний пункт был очень привлекательным», — сказал турецкий эксперт Энгин Озер в беседе с #.

По его словам, сегодня в Турции есть немецкие системы «Пэтриот» в городе Мараш, а также испанские «Пэтриоты» в Адане.

«Одновременно Турция разрабатывает свои системы ПВО, и в 2021 году уже будут проведены испытания. Этот проект разрабатывается совместно с итальянцами и французами. Также есть определенные соглашения с Беларусью по развитию систем ПВО. То есть важно то, что Турция не зависит от С-400. То, что эти системы прибыли в Анкару – это нормально, но я не думаю, что они останутся в столице. Где разместить эти системы – будет решать минообороны страны», — сказал он.

По мнению Озера, С-400 могут быть размещены на Северном Кипре, на берегу Мраморного моря и на сирийской границе для защиты турецких воздушных судов, в случае, если правительство решит проводить там операции.

«Эти системы в целом не будут мешать политике США в регионе. Нельзя сказать, что они угрожают американским интересам, но для Турции открывается новая страница в развитии военно-технической сферы. Сейчас между Анкарой и Вашингтоном начнутся торги, если США полностью откажутся отдавать Турции F-35, то она может купить последние российские самолеты СУ-57», — подчеркнул он.

Говоря о размещении систем С-400, политолог Яшар Ниязбаев, сказал, что сообщения о том, что эти системы будут размещены в Азербайджане или в Катаре печатали разные турецкие СМИ.

«Подобные материалы в разных турецких СМИ публиковали как один из вариантов выхода из ситуации. Сегодня экономика Турции в такой тяжелой ситуации, что это сильно влияет на электоральную поддержку Эрдогана, с чем он ничего не может поделать. В такой ситуации он не может идти ва-банк и одновременно устоять перед экономическими санкциями США», — сказал он.

В свою очередь турецкий аналитик Озер сказал, что в соглашениях есть 17 статья, по которой Турция может передать эти системы третьей стороне, например, Азербайджану как союзной стране.

«Этот разговор поднимался, чтобы разрядить обстановку, пока эта тема всерьез не рассматривается. Сегодня, когда системы уже в Турции, эта тема снята с повестки дня», — сказал он.

Говоря о том, что США отказываются отдавать Турции самолеты F-35, турецкий эксперт подчеркнул, что Турция является одним из соучредителей и вложила в этот проект серьезные деньги.

«США не признают международное право и действуют с позиции силы. Они могут, конечно, лишить Турцию этих самолетов. Сейчас Турция совместно с Британией развивает свой проект самолетов, и первые самолеты должны быть готовы к 2021-2022 году. Очень много британских инженеров задействованы в этом проекте. Сегодня Турция имеет в своем распоряжении F-16, но это старые модели самолетов. Есть также интересное предложение по самолетам со стороны Китая. Но пока обстоятельных разговоров не было.

Сейчас в Турции с интересом наблюдают за другим проектом. Германия и Франция решили разработать самолеты шестого поколения. На прошлой неделе к данному проекту подключилась Испания. Думаю, турецкая сторона также заинтересована участвовать в этом проекте. Шестое поколение самолетов сильнее чем СУ-57 и F-35», — добавил он.

Ниязбаев, говоря о возможных санкциях против Турции, отметил, что они могут быть разными.

«Например, «дело Халгбанка». Если раньше к этому делу подходили как к деятельности одного человека, которого арестовали, сейчас могут поднять это дело заново и рассматривать как деятельность государственного банка против США, и тут уже пойдут миллиардные штрафы. Но это самый негативный сценарий, при котором США могут потерять Турцию, но я думаю, что США не пойдут на это», — резюмировал он.

Нам же кажется, что США не позволят себе потерять Турцию, но Эрдоганом пожертвовать могут…