Тридцать лет войны ни для кого не прошли бесследно, но кто-то должен сделать первый шаг…

Если обратить внимание на сообщения последних дней, то сейчас вокруг карабахского конфликта идет активная информационная война. И азербайджанская и армянская сторона активно готовится к встрече двух лидеров государств. А потому, сейчас самое время укреплять свои позиции перед первой официальной встречей сторон.

В стороне от дипломатической активности не остается и МГ ОБСЕ, которая в своем последнем заявлении расставила все точки над i в вопросе формата переговорного процесса, который так активно продвигал Пашинян. По сути МГ ОБСЕ дала понять армянской стороне, что тянуть время не получится, пора сесть и поговорить о более конкретных вопросах.

О том, какие процессы сегодня развиваются вокруг урегулирования конфликта, рассказал в интервью # российский политолог Олег Кузнецов.

— Сейчас Азербайджан и Армения готовятся к встрече лидеров государств. И в связи с этим делаются определенные заявления как в Ереване, так и в Баку. Как Вы оцениваете ситуацию перед встречей? К чему стороны готовятся?

— Я неоднократно говорил и сейчас повторяю еще раз, что реальную ситуацию с переговорным процессом по нагорно-карабахскому урегулированию в Баку и во всем Азербайджане знают только два человека — президент и министр иностранных дел, поэтому все остальные или предполагают, или откровенно фантазируют. В Армении, как мне представляется, реальную позицию страны по данному вопросу определяет чуть больший, но ненамного, круг людей. Для высшего политического руководств и Азербайджана, и Армении истинная, а не мнимая, специально озвучиваемая для прессы позиция является тайной за семью печатями, вот почему вокруг этой темы в прессе двух стран и соответствующих им диаспор муссируется столько противоречивых и даже взаимно исключающих друг друга мнений.

Лично я не хочу уподобляться умничающим на эту тему авторам, а поэтому совершенно откровенно говорю, что достоверной, основанной на реальной, а не мнимой информации, оценки ситуации в переговорном процессе по нагорно-карабахскому урегулированию у меня нет.

Если отвечать на вторую часть вашего вопроса о том, к чему готовятся стороны в преддверии очередной личной встречи глав Азербайджана и Армении, то ответ на него более чем очевиден, — команды президента Алиева и премьер-министра Пашиняна готовятся к схватке — схватке интеллекта, психологической выдержки, дипломатического мастерства, морально-волевых качеств лидеров.

Не стоит забывать, что ранее лидеры двух стран уже трижды встречались между собой, за это время успели составить друг о друге собственное мнение, понять и оценить сильные и слабые стороны своего оппонента. Так как Алиев и Пашинян в сложившихся обстоятельствах являются антагонистами, каждый из них будет стараться передумать, перехитрить или обмануть другого. Оба руководителя стран прекрасно понимают это, поэтому оба готовятся не проиграть и, по возможности, победить в дуэли воли, интеллекта и патриотизма.

— МГ ОБСЕ сделала ряд заявлений, которые не понравились Еревану. Можно ли сказать, что МГ дает понять Еревану, что никаких сепаратистов на переговорах не будет?

— Безусловно, это так. МГ ОБСЕ четко дала понять армянскому политическому истеблишменту, что изменение формата переговоров невозможно ни при каких условиях: Армения считается страной-агрессором, Азербайджан — жертвой агрессии, территориальная целостность которой должна быть восстановлена.

Следовательно, не меняются суть и содержание переговоров — пути возврата под юрисдикцию Азербайджана его оккупированных территорий и ответные гарантии особого статуса карабахских армян внутри страны. И никакой в этих условиях субъектности для них, они — предмет переговоров, а не их участники.

И еще один немаловажный в данном контексте смысловой нюанс: если пресса Азербайджана действительно желает успеха своему президенту в переговорном процессе, то надо начинать писать о карабахских армянах не как о сепаратистах, а как о потенциальных или, как минимум, эвентуальных согражданах, менять тональность публичного отношения к ним. Иначе идея миацума так и будет сидеть в их головах, а от этого никому лучше не будет. Азербайджанцы позиционируют себя как гордый и справедливый народ, которому свойственно чувство великодушия, а если это так, то сейчас самое время начать проявлять эти качества, хотя не все к этому готовы, так как тридцать лет войны ни для кого не прошли бесследно, но кто-то же должен сделать первый шаг…