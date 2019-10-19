Три полезных перекуса, продлевающих жизнь

Три полезных перекуса помогут продлить жизнь, сообщает британский «Express».

Как отмечается в материале, употребление ягод, миндаля и шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ягоды полезны для сердца и сосудов благодаря содержащимся в них антиоксидантам. Также ягоды снижают уровень холестерина.

Благотворно на холестерин влияет и миндаль. Считается, что ежедневное употребление горсти миндаля уменьшает уровень «плохого» и увеличивает содержание «хорошего» холестерина.

Темный шоколад полезен не меньше: в нем содержатся вещества, предотвращающие развитие ишемической болезни сердца. Если употреблять этот продукт не менее пяти раз в неделю, то риск развития болезни снижается на 57% по сравнению с теми, кто шоколад не ест.