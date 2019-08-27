«Три костра» Азербайджана покорили Ригу и Стокгольм

Театр-студия «Гюнай» Бакинского Детского Театра с успехом выступил в 10-ом юбилейном Международном конкурсе искусств AMBERSTAR 2019 «Рига-Стокгольм-Рига».

Как рассказала # руководитель театра, сценарист и режиссер — постановщик Лариса Тарусова, в конкурсе приняли участие юные таланты из разных стран. Открытие фестиваля-конкурса состоялось в столице Латвии — Риге, а сам конкурс проходил на круизном лайнере «Романтика» по маршруту Рига-Стокгольм-Рига.

Театр «Гюнай» представил зрителям спектакль «Три костра» (Üç Tonqal) по мотивам народного эпоса «Китаби-Деде Горгуд».

По словам Тарусовой, спектакль покорил сердца зрителей и членов жюри. «Было очень приятно, что наш народный эпос в исполнении талантливых ребят театра «Гюнай» был не только понят зрителями, но и растрогал их до слез. Зал наградил наших юных актеров восторженными овациями», — рассказывает руководитель театра.

Самым трогательным и волнительным моментом стало объявление в ходе гала — концерта результатов конкурса.

«Представьте радость и гордость,которая охватила нас, когда торжественно объявили, что Гран при выиграл Азербайджан!», — делится впечатлениями Л.Тарусова.

В составе труппы выступили Олеся Аксенова, Лейла Алиева, Лейла Гадимли, Марьям Гасанова, Мармар Гасанова, Таяр Джабраилбеков, Тунджай Гамидли.

Весь коллектив был награжден памятными медалями фестиваля и сертификатом на 100 евро для участия в будущих фестивалях.

Помимо прочего, четверо азербайджанских актеров -Алиева Лейла, Гадимли Лейла, Джабраилбеков Таяр и Гамидли Тунджай получили дипломы за лучшие роли.

Лариса Тарусова по приглашению оргкомитета фестиваля являлась членом жюри фестиваля-конкурса и была удостоена международного диплома-сертификата члена жюри и почетного диплома за вклад в развитие и укрепление международных культурных связей и за поддержку и продвижение молодых талантов.

В преддверии конкурса юные артисты Театра-студии «Гюнай» выступили с программой в городе Рига.

Мероприятие, организованное посольством Азербайджана в Латвии и членом координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Балтии, Эльнуром Рагимовым было проведено в Академической библиотеке Латвийского университета.

Председатель Азербайджанского центра культуры «Ocaq», доктор наук Роман Алиев подчеркнул, что данное мероприятие имеет важное значение в пропаганде историко-культурного наследия азербайджанского народа.

Лариса Тарусова рассказала о деятельности студии, ее успехах и достижениях. В ходе программы юные артисты представили вниманию публики азербайджанские национальные танцы и музыкальные композиции, прочитали стихи. Постановка «Три костра» (Üç Tonqal) вызвала большой интерес у зрительской аудитории.

Выступивший в заключении мероприятия член координационного совета азербайджанцев, проживающих в странах Балтии, Эльнур Рагимов выразил признательность коллективу Театра-студии «Гюнай» и пожелал дальнейших успехов в их творческой деятельности. По окончании фестиваля Детский Театр «Гюнай» был принят в посольстве Азербайджана в Риге. Посол Азербайджана Джаваншир Ахундов тепло поздравил Л. Тарусову и юных актеров с высокой наградой и выразил уверенность, что они вырастут достойными гражданами своей страны и всегда будут пропагандировать культуру Азербайджана.