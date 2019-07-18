Три из четырех энергоблоков Калининской АЭС были отключены после замыкания

На одной из российских АЭС были отключены три из четырех энергоблоков после короткого замыкания в четверг, передает Голос Америки.

Дочерняя компания «Росатома» сообщила, что уровни радиации остаются в пределах нормы.

В сообщении «Росэнергоатома» говорится, что первый, второй и четвертый реакторы Калининской АЭС были отсоединены от сети.

АЭС расположена в Тверской области, примерно в 350 километрах от Москвы.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений», – говорится в сообщении.