Три из четырех энергоблоков Калининской АЭС были отключены после замыкания

На одной из российских АЭС были отключены три из четырех энергоблоков после короткого замыкания в четверг, передает Голос Америки.

Дочерняя компания «Росатома» сообщила, что уровни радиации остаются в пределах нормы.

В сообщении «Росэнергоатома» говорится, что первый, второй и четвертый реакторы Калининской АЭС были отсоединены от сети.

АЭС расположена в Тверской области, примерно в 350 километрах от Москвы.

«Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений», – говорится в сообщении.

| 2019-07-18T14:41:15+00:00 18 июля 2019, 15:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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