Три финала Агамировой

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова выступит в трех финалах Кубке мира серии Челлендж, проходящей в Гвадалахаре (Испания).

Вслед за выходом в финал в упражнении с обручем днем ранее, наша грация во второй день квалификации многоборья добилась успеха еще в двух видах. За композицию с булавами Зохра получила 20,050 баллов, показав пятый результат.

Также азербайджанской спортсменке сопутствовал успех и в упражнении с лентой, которое было оценено в 17.100 – это седьмой результат в квалификации.

С результатом 74.850 по сумме выступлений в четырех видах Агамирова стала седьмой в многоборье. Другая наша гимнастка – Вероника Гудис – заняла тридцатое место (56.600).

Победительницей абсолютного первенства стала россиянка Александра Солдатова (84.000), серебро выиграла ее подруга по команде Екатерина Селезнева (80.850), а бронзу примерила итальянка Александра Арджуржукулезе (77.300).