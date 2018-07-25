Три экс-главы госдепа снялись в сериале «Мадам госсекретарь»

Трое бывших госсекретарей США Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл приняли участие в съемках нового сезона американского сериала «Мадам госсекретарь», который выйдет на экраны осенью, сообщает портал Wrap, специализирующийся на новостях из Голливуда.
Бывшие руководители госдепартамента появятся в первом эпизоде нового сезона в роли самих себя. По сценарию, главная героиня сериала, госсекретарь Элизабет Маккорд (Теа Леони) обращается к ним за советом. Съемки с участием политиков прошли 11 июля. Эпизод будет показан на телеканале CBS 7 октября в 22 по местному времени.
«Мы очень рады, что трое бывших госсекретарей приняли участие в премьере нашего сезона. Для нас честь, что мы имели возможность обмениваться с ними идеями и взглядами, как в кадре, так и за его пределами», — сообщила продюсер сериала Барбара Холл.
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