Три экс-главы госдепа снялись в сериале «Мадам госсекретарь»

Трое бывших госсекретарей США Хиллари Клинтон, Мадлен Олбрайт и Колин Пауэлл приняли участие в съемках нового сезона американского сериала «Мадам госсекретарь», который выйдет на экраны осенью, сообщает портал Wrap, специализирующийся на новостях из Голливуда.

Бывшие руководители госдепартамента появятся в первом эпизоде нового сезона в роли самих себя. По сценарию, главная героиня сериала, госсекретарь Элизабет Маккорд (Теа Леони) обращается к ним за советом. Съемки с участием политиков прошли 11 июля. Эпизод будет показан на телеканале CBS 7 октября в 22 по местному времени.

«Мы очень рады, что трое бывших госсекретарей приняли участие в премьере нашего сезона. Для нас честь, что мы имели возможность обмениваться с ними идеями и взглядами, как в кадре, так и за его пределами», — сообщила продюсер сериала Барбара Холл.

 

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| 2018-07-25T08:37:02+00:00 25 июля 2018, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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