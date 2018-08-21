Три человека ранены при стрельбе у лондонской станции метро «Кингсбери»

Три человека пострадали в результате стрельбы в британской столице. Выстрелы прозвучали в понедельник вечером на северо-западе Лондона у станции «Кингсбери» столичной подземки, говорится в сообщении властей.

Огонь открыл неизвестный мужчина, прибывшие на место правоохранители вступили в перестрелку со злоумышленником. Полиция перекрыла прилегающие к месту происшествия улицы, руководство метрополитена приняло решение о закрытии станции.

Полиция начала расследование и поиски стрелка. Пока не известно о каких-либо задержаниях. Правоохранители уже заявили, что произошедшее не было террористическим актом.

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| 2018-08-21T08:51:59+00:00 21 августа 2018, 12:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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