Три человека ранены при стрельбе у лондонской станции метро «Кингсбери»

Три человека пострадали в результате стрельбы в британской столице. Выстрелы прозвучали в понедельник вечером на северо-западе Лондона у станции «Кингсбери» столичной подземки, говорится в сообщении властей.

Огонь открыл неизвестный мужчина, прибывшие на место правоохранители вступили в перестрелку со злоумышленником. Полиция перекрыла прилегающие к месту происшествия улицы, руководство метрополитена приняло решение о закрытии станции.

Полиция начала расследование и поиски стрелка. Пока не известно о каких-либо задержаниях. Правоохранители уже заявили, что произошедшее не было террористическим актом.

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