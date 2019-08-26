Три человека госпитализированы после стрельбы в Швеции

В Швеции в городе Мальмё неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

Как отмечается, в результате инцидента были госпитализированы три человека.

По словам представителя местной полиции Калле Перссона, по крайней мере, один человек погиб из-за стрельбы.

«Больше мы пока ничего сказать не можем. Мы продолжаем опрашивать свидетелей», — добавил Перссон.

Причем, по словам одного очевидца, он видел лежащими на земле женщину и маленького ребенка, другие — как их увозят на скорой.

Однако сотрудники полиции пока не подтверждают эти данные.(Газета.ру)