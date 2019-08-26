Три человека госпитализированы после стрельбы в Швеции

В Швеции в городе Мальмё неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает телеканал SVT Nyheter.

Как отмечается, в результате инцидента были госпитализированы три человека.

По словам представителя местной полиции Калле Перссона, по крайней мере, один человек погиб из-за стрельбы.

«Больше мы пока ничего сказать не можем. Мы продолжаем опрашивать свидетелей», — добавил Перссон.

Причем, по словам одного очевидца, он видел лежащими на земле женщину и маленького ребенка, другие — как их увозят на скорой.

Однако сотрудники полиции пока не подтверждают эти данные.(Газета.ру)

| 2019-08-26T15:01:41+00:00 26 августа 2019, 17:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss