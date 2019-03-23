Три бомбардировщика ВВС США совершили полеты у западных рубежей России

Три американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress 22 марта совершили полеты вблизи Калининградской области с разницей в несколько часов, сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Самолеты, способные нести ядерные крылатые ракеты большой дальности и авиабомбы, вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, пролетели над территорией Нидерландов и Германии, а затем вошли в международное воздушное пространство над Балтийским морем. После этого воздушные суда ложились на курс вдоль побережья Польши в направлении Калининградской области.

Примерно в 160-170 километрах от морской границы российского региона самолеты меняли курс на северо-восток, продолжая полет над международными водами Балтийского моря. Затем они облетали вокруг шведского острова Готланд и направлялись обратно на английскую базу.

Наблюдатели полагают, что бомбардировщики отрабатывали учебную задачу по нанесению удара по целям в Калининградской области (aif.ru).