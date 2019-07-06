Тревожные европейские кадровые комбинации для Москвы и Киева

Ожидаемая кадровая ротация в высших эшелонах Евросоюза высветила довольно большие проблемы, как объединенной Европы, так и главных государств Старого Света. Не менее внимательно следили за процессом выдвижения кандидатур в Москве и Киеве. По разным причинам там встретили персоналии будущих руководителей европейских структур, мягко говоря, без энтузиазма.

Хотя выдвижение происходило в пакетном режиме, но главными были два поста — главы Комиссии ЕС и руководителя Европейского центрального банка. Кандидатуру Кристин Лагард, занимающую пост директора Международного валютного фонда усиленно проталкивал президент Франции Эммануэль Макрон. Взамен он согласился, чтобы должность главы Комиссии ЕС занял кандидат от Германии.

Здесь мы входим в довольно сложную внутригерманскую политическую игру, которую вынуждена была вести бундесканцлерин Ангела Меркель. Ей пришлось по ходу пьесы, простите переговоров, круто менять свои представления о наиболее приемлемых кандидатах от ее страны.

Тот факт, что Spitzenkandidaten — кандидатуру на пост председателя Комиссии ЕС министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен предложил действующий глава Совета ЕС Дональд Туск, вроде бы по согласованию со странами «вышеградской четверки», в которую входят Польша, Венгрия, Словакия и Чехия, говорит о том, что у Меркель были другие кандидатуры. В частности, Манфреда Вебера из баварского Христианско-социального союза (ХСС). Это нужно было Меркель по внутрипартийным соображениям. Однако, карты оказались спутанными и пришлось как-то выходить из положения.

Руководители других стран категорически выступили против кандидатуры Вебера. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сказал, что «Меркель — это председатель ХДС (немецкая партия Христианско-демократический союз. — авт.), а не ЕНП (фракция Европейская народная партия в Европарламенте. — авт.)». Другими словами, они выступили против диктата в данном случае Меркель. Пришлось уступить, но госпожа бундесканцлерин воздержалась при голосовании по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен.

Для Меркель это не лучший вариант, но и не худший. В конце концов, фон дер Ляйен из политической семьи христианских демократов и всегда подчеркивала свою поддержку Меркель. Ее даже рассматривали как преемника канцлера. Впрочем, она сама в 2013 году отрезала: «У каждого поколения в Германии свой канцлер. У моего — это Ангела Меркель».

При этом фон дер Ляйен вменено в обязанность взять двух первых заместителей. Социалиста Франса Тиммерманса, который будет так же следить за верховенством права в Центральной и Восточной Европе, и представительницу датских либералов Маргрет Вестагер, которая в прежней комиссии стояла на страже свободы конкуренции и не раз штрафовала американские компании за злоупотребление монопольным влиянием.

При такой кадровой конфигурации в Евросоюзе в Москве не ждут ничего хорошего в дальнейшем. Германский политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар заметил в московской «Независимой газете», что «Фон дер Ляйен — одна из тех политиков в немецком кабинете министров, кто, пожалуй, отличается самой критической позицией по отношению к России. Конечно, она будет не одна определять курс в отношении России. Хотя и она может изменить свою позицию, как это делают многие политики. Однако пока надеяться на то, что с новым составом европейского руководства что-то улучшится, думаю, не стоит. Здесь ничего хорошего, будь то в плане развития идеи создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока или снятия санкций, ждать не приходится».

Такого же мнения заместитель директора Института Европы Российской академии наук Владислав Белов. В газете «Коммерсант» он высказал предположение, что «Для России это один из худших кандидатов. Это жесткий, и даже, можно сказать, проамериканский политик. Никаких попыток сблизиться с Россией она как политик ранее не предпринимала. И наверняка будет и дальше жестко настаивать на сохранении санкционного режима». В своем отношении к России фон дер Ляйен не одинока. Лагард также привержена трансатлантическим устремлениям.

Интересно, что в Киеве картину видят несколько иначе. Там обращают внимание на то, что Урсула фон дер Ляйен не единожды призывала к «пониманию» между Украиной и Россией, настаивая на сохранении диалога с Москвой.

В июле 2014 года в одном из интервью она изложила свое видение ситуации в Европе в период российской агрессии. В частности, она не видела необходимости присутствия воинских контингентов стран НАТО в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

В феврале 2015 года на Мюнхенской конференции по безопасности фон дер Ляйен выступила против поставок оружия Украине. Эта позиция остается действительной и ныне. Берлин не хочет поставлять немецкое оружие Украине.

Она предостерегала от «провоцирования России», но поддерживала экономические санкции. После конфликта в Керченском проливе фон дер Ляйен призывала Россию отпустить украинских моряков и корабли. В этом году она признала, что «Российская агрессия (против Украины. — авт.) изменила курс Германии».

На пост Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Европейский совет выдвинул главу МИД Испании Жозепа Борелля. Он должен сменить Федерику Могерини.

В мае текущего года в интервью изданию Periodiсo Борелль, говоря о геополитических вызовах Европе он использовал выражение «старый враг» применительно к России. После его слов о том, что Москва вновь заявляет о своем присутствии в мире и «превращается в угрозу», в российский МИД был вызван посол Испании. В другом интервью тому же Periodiсo политик заявил, что его неправильно поняли. «Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник Соединенные Штаты перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР».

С другой стороны, испанский министр иностранных дел Борелль в 2018 году договорился со своим российским коллегой Лавровым работать вместе над противодействием пропаганде. Предполагалось создание совместной группы по вопросам кибербезопасности, которая боролась бы с информацией, которая ухудшает отношения между двумя государствами. Неизвестно была ли создана такая группа и реально ли велась подобная работа или все ограничилось заявлением.

Как сообщало агентство AP, Испанию тогда беспокоили действия российской пропаганды по поддержке идей каталонских сепаратистов. Мадрид очень хотел прекращения таких действий, и это могло стать основой для достижения договоренностей с Лавровым. Тем не менее, даже предположение о совместных действиях с откровенным агрессором выглядит довольно странным.

Из кадрового компромисса, достигнутого в отношении европейских должностей можно сделать несколько выводов.

Во-первых. Меркель все больше теряет свое влияние на европейскую политику. Предложенные ею кандидатуры Вебера и Тиммерманса не были поддержаны, а последний не прошел, хотя его поддерживал и французский президент Макрон.

Во-вторых. Возрастает роль государств Восточной Европы. Хотя их представители не получили должностей, их сопротивление кулуарно согласованным Берлином и Парижем кандидатур оказалось весьма результативным. Заметим, что согласованная кандидатура от Европейского совета болгарского политика Сергея Станишева не попала даже в short list и поэтому не голосовалась на выборах председателя Европарламента.

В-третьих. Либералы и зеленые усилились не только в Европарламенте, но и в ведущих европейских государствах. Их влияние на политику в своих странах и европейских структурах будет возрастать, и они будут очень неудобными партнерами.

ЕС все больше погружается в свои внутренние проблемы. Этим хочет воспользоваться Россия, увеличивая свое давление на Украину. Именно поэтому Киев нуждается в поддержке Европы сейчас не меньше, чем раньше.