Третий этап поставок С-400 в Турцию будет выполнен в октябре-ноябре

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что третий этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет выполнен в октябре или ноябре этого года.

«Наше сотрудничество (с Россией в сфере ВТС) продолжается. Третий этап поставок будет завершен либо в конце ноября, либо в декабре», — отметил президент Турции, отвечая на вопрос корр. ТАСС, в ходе встречи с представителями иностранных СМИ в Стамбуле.

При этом Эрдоган также подчеркнул, что сотрудничество в сфере ВТС продолжается и между Турцией и Соединенными Штатами.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.

| 2019-10-18T19:31:36+00:00 18 октября 2019, 20:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss