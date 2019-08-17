Треть британцев поддержали «жесткий» Brexit

Треть британцев поддержали «жесткий» выход Британии из ЕС. Об этом сообщает Independent со ссылкой на итоги опроса, который был проведен по заказу издания.

Как отмечается, 34% респондентов поддержали премьера страны Бориса Джонсона в его решении «жесткого» Brexit.

При этом 49% опрошенных посчитали, что Джонсону следует перенести выход из ЕС, либо вовсе его отменить или организовать еще один референдум по этому вопросу, передает gazeta.ru.

Сам Джонсон говорил до этого, что собирается вывести страну из ЕС 31 октября.