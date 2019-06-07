Тренерский комитет АФФА встретится с тренером, чья команда уступила Лихтенштейну

Глава Тренерского комитета АФФА Вагиф Садыхов прокомментировал поражение молодежной сборной Азербайджана по футболу в рамках отбора на ЕВРО-2021 от Лихтенштейна (0:1).

«Игру смотрели. Что бы ни говорили, найти оправдание такому результату очень тяжело. Больно от того факта, что это ближайший резерв нашего футбола. Вчера сказалась нехватка квалифицированных игроков.

Встретится ли ТК АФФА с Миланом Обрадовичем? После каждого сбора или матча мы встречаемся с тренерами. Это наша работа. Встретимся и сейчас. Обсудим. Выслушаем тренера. У нас тоже будут к нему вопросы», — заявил Садыхов.