Тренер сборной Испании Морено: «Месси – лучший игрок в истории»

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено, который работал помощником Луиса Энрике в «Барселоне», поделился мнением о форварде Лионеле Месси, сообщает sports.ru.

«Лео – лучший игрок в истории. Я не видел игру Пеле или Марадоны вживую, но Месси просто невероятен на тренировках. Идеальный профессионал.

Некоторые считают, что Месси все дано от природы, но он одним из первых приходит на тренировку, следит за питанием. Будучи лучшим на протяжение многих лет, завоевав так много титулов, Месси заслуживает еще большего уважения.

Интерпретируя стиль его игры, мы с Луисом Энрике сравнили его с персонажами из «Матрицы». Будто все замедляется, и он отдает передачу. Вот так Лео видит ситуацию на поле.

Он анализирует и смотрит на происходящее, ищет пространство, чтобы получить мяч и поучаствовать в эпизоде. С каждым годом Месси становится все лучше, так как хорошо понимает игру», – сказал Морено.