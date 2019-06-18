Тренер сборной Бразилии дал совет Неймару

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением о возможном уходе нападающего национальной команды Неймара из «Пари Сен-Жермен», передает «Советский спорт».

«Я бы перешел в команду, где всегда чувствовал бы себя счастливым как человек. Это должна быть семья. Только в этом случае можно проявить свои лучшие качества. Это очень специфическая ситуация, которая находится в области профессионализма», — цитирует Тите Globo Esporte.

В прошлом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 17 матчах в составе «ПСЖ», в которых он смог оформить 15 голов и отдать восемь передач.

| 2019-06-18T10:18:40+00:00 18 июня 2019, 12:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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