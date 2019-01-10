Тренер «Сабаха» о проблемах клуба

Главный тренер клуба «Сабах» Эльшад Ахмедов прокомментировал ход сборов команды в Анталье (Турция).

«Уже неделю тренируемся в Турции. Все идет по плану, травмированных нет. Ребята демонстрируют самоотдачу на тренировках. Я доволен. Уже 12 января проведем первый контрольный матч. В целом же запланированы четыре игры. Лишь последний соперник пока неизвестен.

У нас есть проблемы в атаке. Планируем усилить линию атаки легионером. В данный момент идут поиски. У нас был на просмотре Алешандре Криштован, по которому мы ничего не решили. Но он по семейным обстоятельствам покинул нас», — заявил Ахмедов.

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| 2019-01-10T12:48:57+00:00 10 января 2019, 13:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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