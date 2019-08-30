Тренер «Манчестер Юнайтед» оценил возможность возвращения Ибрагимовича

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер оценил возможность возвращения в команду форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Все бы могло случиться, если бы Златану в следующем месяце исполнялось 28. Но ему будет 38 Если говорить о трансфере, то все может быть. У Златана есть мой номер телефона, если он серьезно, я готов с ним переговорить», — заявил специалист, передает lenta.ru.

28 августа Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед». Швед выступает за «Гэлакси» с 2018 года. До этого он два года защищал цвета «Юнайтед». В составе «красных дьяволов» Ибрагимович выиграл три трофея: Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

| 2019-08-30T20:40:24+00:00 30 августа 2019, 21:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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