Требования к объектам туризма и отдыха ужесточены

При проектировании некоторых объектов туризма и отдыха будут требовать проведения оценки возможного влияния на окружающую среду.

Как сообщает Trend, в связи с этим соответствующие поправки к закону «О туризме», который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) во вторник. В соответствии с ними в список сфер деятельности, подлежащих оценке на предмет влияния на окружающую среду, будет включены объекты туризма и отдыха, вместимостью более 300 человек.

В случае несоответствия объекта правилам экологической безопасности или в случае технических изменений, отличных от оригинального проекта, предприятие подлежит повторной проверке на предмет возможности нанесения ущерба окружающей среде.

| 2019-04-09T15:47:28+00:00 9 апреля 2019, 18:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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