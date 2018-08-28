Требования к абитуриентам в Азербайджане жесткие,

зато качество обучения в вузах оставляет желать лучшего

Вступительная кампания в Азербайджане завершилась. Абитуриенты, зачисленные в высшие учебные заведения и колледжи, ждут, когда им вручат долгожданные студенческие билеты.

По данным Государственного экзаменационного центра, в нынешнем конкурсе по выбору специальностей приняли участие 44772 человек, из которых чуть более 40 тысяч юношей и девушек поступили в бакалавриат университетов. В аутсайдерах нынешнего марафона оказались свыше 30 тысяч абитуриентов, если учесть что 74 526 претендентов приняли участие в весенних и летних турах тестовых экзаменов. В это число входят как провалившиеся на экзаменах, так и те, кто не прошли конкурсный отбор, несмотря на высокие баллы.

Однако, судя по оживлению в образовательных компаниях в Баку, неудача особо не расстроила информированных молодых людей и их родителей. Они обращаются в эти компании для того, чтобы выяснить условия поступления в зарубежные вузы и стоимость учебы там. Эти визиты в подавляющем большинстве завершаются конкретными действиями: заключением договора об учебе, отъездом людей в другую страну.

На вопрос # о количестве азербайджанцев, ставших первокурсниками турецких и других вузов, ни в одной компании точной цифры не указали, заявив, что процесс собеседования еще продолжается. Но если учесть, что таких фирм в столице примерно 80 и каждая из них может отправить за границу в среднем 20-40 человек, то получится достаточно внушительная цифра.

Глава Центра научно-культурного развития молодежи Сардар Юсифоглу не видит ничего плохого в том, что абитуриенты со средними знаниями уезжают на учебу в заграницу. У них есть цель, к которой они стремятся. Основные маршруты – Турция, Белоруссия, Украина.

«Стоимость обучения в университетах Турции вполне доступная, поэтому многие предпочитают эту страну. Есть абитуриенты, которые, набрав 500 баллов, из-за высокой конкуренции не смогли в этом году поступить у нас в стране по выбранной специальности. Но есть и те, у кого более скромные результаты. Те и другие пытаются в зависимости от финансовых возможностей получить высшее образование за границей. Сложилось ошибочное мнение о том, что эти молодые люди не смогут учиться за границей, где требования к студентам жесткие. Все зависит от целеустремленности, мотивации и трудолюбия человека. Могу привести немало примеров, когда в высшую школу в Азербайджане человек поступал с высокими баллами, но затем учился посредственно. Есть и примеры — наоборот», — отмечает Юсифоглу.

По мнению эксперта, требования к абитуриентам в Азербайджане жесткие, зато качество обучения в вузах оставляет желать лучшего. Известны десятки фактов, когда студенты через 1-2 семестра переводились для дальнейшей учебы в университеты Европы и России. Эти факты должны беспокоить Министерство образования. По официальным данным, в стране лишь 16% экономически занятого населения имеют высшее образование. Это самый худший показатель не только в Европе, но и в СНГ. Скажем, в Украине эта цифра составляет 50%, России, — 32%, Казахстане – 34%.

Доступность и качество высшего образования сегодня являются наиболее актуальными проблемами в данной сфере.

Однако вернемся к азербайджанцам, уезжающим за дипломом на Запад. Как подчеркивает эксперт по образованию Фуад Гаджиев, за границей в вузы поступают по школьному аттестату, оценкам на выпускных экзаменах, причем на платной основе.

Дальше – все зависит от самого человека, его способностей и амбиций. Мало кто, захочет, чтобы его деньги пропали даром, поэтому стараются учиться хорошо. Создаются условия для достижения цели. В Азербайджане ситуация совершенно иная.

«У нас в стране поступить в университет труднее, чем учиться и окончить его. Поэтому все стараются хорошо подготовиться к поступлению, а потом… во время учебы за взятки сдают экзамены. В этом году в Азмедуниверситете заметно сократили плановые места: 735 мест против 995 мест в прошлом году. Почти 50% абитуриентов, набравших выше 500 баллов, не прошли конкурс. Что им делать? Мы помогли им поступить в медицинские факультеты турецких вузов – оформление документов, собеседование и пр. Что лучше – окончить АМУ в Баку, остаться безработным или учиться в университетах Hacettəpə, Cərrahpaşa или Bağçaşəhər с перспективой трудоустройства в Европе?», — вопрошает Гаджиев.

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