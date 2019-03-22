Траволта рассказал, какой фильм изменил его жизнь

Американский актер Джон Траволта заявил, что «Криминальное чтиво» было одним из тех фильмов, которые изменили его жизнь. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что не устал от образа в этой картине.

«Вот это мое каноническое — черный костюм, танец в «Криминальном чтиве» — это же такая звездная иллюзия!», — подчеркнул Траволта.

Звезда Голливуда добавил, что ему приятно, когда его вспоминают в связи с ролью Винсента Веги, потому что это говорит о том, что он создал нечто особенное.

При этом наиболее судьбоносной работой в кино он назвал «Лихорадку субботнего вечера».