Травма глаза Гейра Педерсена стала причиной отмены заседания ООН

Совет Безопасности ООН отменил запланированное на 25 июля регулярное заседание по сирийскому политическому урегулированию из-за травмы глаза спецпосланника генсека ООН по Сирии Гейра Педерсена. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в офисе генсека ООН.

«Назначенные на завтра консультации были отменены, поскольку спецпосланник не сможет принять в них участие завтра», — информировали там.

Как стало известно ТАСС из дипломатических источников, следующая встреча по политическому урегулированию в Сирии пройдет в августе. В то же время в конце июля состоится обсуждение гуманитарной ситуации в стране.

Ранее офис Педерсена сообщил, что спецпосланник отменил все ближайшие встречи из-за травмы глаза. При этом также отмечалось, что он рассчитывает на полное выздоровление.

| 2019-07-24T23:30:56+00:00 25 июля 2019, 04:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss