Trashtag Challenge по-азербайджански: убери мусор — получи приз!

С каждым днем все большую популярность в мире набирает новый флешмоб под названием Trashtag Challenge. Люди из разных уголков планеты убирают мусор в лесах, парках, на улицах города, морских побережьях и делятся фотографиями «до» и «после».

В Азербайджане флешмоб пока не набрал больших оборотов, но, похоже, очень скоро эта ситуация начнет меняться.

Общественное объединение IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) и Фонд молодежи Азербайджана в рамках Trashtag Challenge объявили конкурс, победители которого получат ценные призы.

Правила очень просты: найти любое открытое пространство, нуждающееся в очистке, собрать весь мусор, сделать снимок загрязненной территории «до» и «после» и поделиться результатом в соцсети (Facebook или Instagram) , сопроводив публикацию следующими хештегами: Trashtag, TrashtagAzerbaijan и TrashChallenge.

Как сообщили # в пресс-службе IDEA, конкурс продлится до 27 апреля. Жюри отберет пять лучших снимков, обладатели которых и получат ценные призы от организаторов.

В Интернет-сообществе акцию по очистке планеты от мусора назвали «лучшим челленджем за всю историю».

При этом пользователи отмечают, что, несмотря на то, что вирусную популярность челендж получил лишь с начала марта, акция уходит корнями в 2015 год, когда некий американец по имени Стивен Рейнхольд написал в своем блоге трогательный пост о том, как он путешествовал со своим другом и во время поездки по шоссе из окна его машины вылетел чек, но они за ним не вернулись.

В итоге Стивен стал испытывать муки совести и переживать о своей карме. Ему было настолько стыдно, что он поклялся собрать сто бумажек за время этой поездки. Это переросло в проект #Trashtag, направленный на поддержание дикой природы в чистоте, и запустил его Стивен Рейнхольд тогда при участии компании UCO.

Однако всеобщую популярность в 2015 челлендж, увы, завоевать не смог. Лишь спустя четыре года задумка Стивена получила массовую поддержку.

В начале марта в Фейсбук был опубликован пост, автор которого — Роман Бирон, обратился к «скучающим подросткам»: «Вот вам новый челлендж: сфотографируйте территорию, которой бы не повредило немного уборки, а затем снимите на камеру то, как вы что-то с этим сделали, и опубликуйте в соцсети».

Буквально за пару дней к экологической акции подключились тысячи людей из разных стран. Их публикации мотивировали других, и цепочка была запущена. На этот раз – более чем удачно. О флешмобе сегодня пишут все мировые СМИ.

В Азербайджане к флешмобу Trashtag Challenge активно присоединяются не только жители столицы, но и молодые люди из других городов и районов нашей страны.