Трапм в twitter позвал Наполеона на помощь курдам

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не против, чтобы президент Сирии Башар Асад защищал курдов в своей стране от наступления Турции. Американские войска из этой страны «в основном» выведены, заявил Трамп.

«Я разгромил 100% халифат ИГ и после этого в основном вывел наши войска из Сирии. Пусть Сирия и Асад защищают Турцию и сражаются с Турцией за свою землю. Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — написал Трамп в Twitter.

«Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт. Надеюсь, что с ними будет все в порядке, а мы от них в 7 тысячах миль!» — добавил Трамп.

Ранее сирийские курды заявили о достижении соглашения с Дамаском о размещении сирийских войск на всей границе с Турцией для отражения атаки турецких войск. (РИА Новости)