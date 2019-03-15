Транзит газа в Армению – в большей степени касается грузино-российских отношений

Россия не против присоединиться к проекту TANAP, таким мнением поделился с # грузинский политолог Гела Васадзе, комментируя визит президента Грузии в Армению.

Говоря о транзите газа через Грузию в Армению, аналитик сказал, что вопрос транзита газа в Армению – это в большей степени касается грузино-российских отношений, нежели грузино-армянских.

«Были длительные и сложные переговоры по этому поводу. Сама суть переговоров оставалась за закрытыми дверьми. Вообще вопросы газовых поставок в Грузию достаточно закрытая тема, но одновременно интересная», – сказал он.

Комментируя визит президента Грузии в Армению, аналитик отметил, что визит подтвердил две вещи: «Во-первых, президент сказала, что Армения является соседом и важным партнером. Во-вторых, она заявила, что Грузия является сторонником территориальной целостности всех наших соседей. В данном случае речь шла об Азербайджане», – подчеркнул он.

По словам эксперта, нужно понимать, что Зурабишвили не является человеком, который принимает решения в стране, она скорее является «супер» министром иностранных дел.

«Сам визит носит информационный характер для тех, кто принимает решения в Грузии, и для тех, кто принимает решения в Армении», — сказал он.

Говоря о российско-грузинских отношениях, аналитик подчеркнул, что у России и Грузии сложные отношения.

«Они не могут быть иными, потому что Россия оккупировала 20% территорий Грузии. Поэтому о каких отношениях может идти речь? Но для России важно иметь хоть какие-то приемлемые отношения с Грузией, так как наша страна является важной транзитной страной как для газопроводов России в Армению, так и для Каспийских газопроводов в Европу.

Об этом мало кто говорит, но Россия на самом деле не против, присоединиться к проекту TANAP, который проходит через Грузию. Поэтому отношения сложные, и я не думаю, что тут можно ожидать какого-то прорыва. Но для России важно иметь хотя бы минимальный уровень этих отношений», — подчеркнул он.