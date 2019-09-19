Трансгендер, нефтяники и грибы: грандиозная выставка в Баку привлекла внимание к важным проблемам общества

Грандиозно и масштабно стартовал в Баку фестиваль современного искусства Maiden Tower. To Be a Women. Как сообщает #, на огромной территории, представляющей собой творческую платформу советского периода — Художественно-производственный комбинат Союза художников, мастера живописи и стрит арта устроили настоящий мастер-класс, украсив своими шедеврами это уникальное урбанистическое пространство.

Творчество и искусство в художественно производственных комбинатах были обычным явлением в СССР. Почти в каждом крупном советском городе были огромные многофункциональные пространства, в которых размещались мастерские керамистов, скульпторов и прочих монументалистов. Эти хорошо оборудованные студии, принадлежащие Союзу художников, позволяли художникам реализовать свои идеи в большом искусстве.

Организаторы фестиваля — делегация ЕС в Азербайджане в сотрудничестве с посольствами различных стран поставили перед собой задачу вспомнить былую жизнь Комбината и вернуть его творческий дух сквозь призму новаторских идей художников из разных стран. Каждый из участников проекта Kombinat — Urban Art предложил свое видение главной темы фестиваля – гендерное равноправие и права женщин в современном мире. Именно эта мысль, по мнению автора и куратора проекта Maiden Tower. To Be a Women, известного художника Сабины Шихлинской, как нельзя лучше находит свое отражение в искусстве, и может стать фокусом для миллионов людей на нашей планете.

Участниками Kombinat — Urban Art Show стали звезда мурал-арта из Швеции Каролина Фальхольт, грузинская художница Саломея Бауэр, нидерландский фотограф Онно Керверс, а также известные азербайджанские художники и граффитисты Ирина Эльдарова, Самир Салахов, Бутунай Хагвердиев, Орхан Гараев, Айгюн Гасанова, Азер Меммедли, Али Акрам, Эмиль Межнунов, Сабит Заманов, а также учащиеся Европейского лицея в Баку и певица Диана Гаджиева (DiHaj), которая выступила с шоу программой в скульптурном цехе посреди огромных гипсовых форм, из которых была создана скульптура Бабека.

Посол Нидерландов в Азербайджане, фотограф Онно Керверс подключился к проекту со своим уникальным слайд-шоу.

«Мы долго готовились к этой выставке, вложились эмоционально, физически и морально, надеясь, что это будет интересно всем», — говорит # Сабина Шихлинская.

«Проект поддержали председатель Союза художников Фархад Халилов и председатель Клуба художников Бахрам Халилов. Мне бы очень хотелось, чтобы Комбинат стал центром художественного урбанизма. Хотим удивлять публику на протяжении всех 10 дней фестиваля. И самое главное, хотелось бы, чтобы наш фестиваль оставил след не просто как интересное и развлекательное событие, а стал бы решением пусть даже одной гендерной проблемы, благодаря вниманию проблемам женщин в современном обществе, причем не только в Азербайджане, но и в мире. Планы у нас большие, мы фокусируемся на образовании, на социальном аспекте и художественном качестве, и надеемся, что это успешно сработает в комплексе», — подчеркивает она.

Фестиваль современного искусства Maiden Tower. To Be a Women Сабина Шихлинская придумала много лет назад, но провела всего один раз. Вопросы и тематика остались прежними: посредством искусства привлечь внимание к проблеме гендерного равенства и сфокусироваться на правах женщин во всем мире.

В фестивале примут участие художники из Австрии, Германии, Нидерландов, Швеции, Венгрии, Грузии, Молдовы, Ирана, Израиля, Турции и др.

В церемонии открытия выставки Kombinat — Urban Art приняли участие председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов, глава делегации ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас и его заместитель Денис Даниилидис, известные художники, главы дипломатических ведомств.

В интервью # Каролина Фальхольт, автор одной из самых масштабных работ выставки – портрета трансгендера в полный рост, призналась, что фестиваль в Баку впечатлил ее самым наилучшим образом: «Это уникальная возможность заявить о такой важной проблеме, как проблемы гендерного равноправия в мире. Моя работа – это часть глобальной идеи, которую несут организаторы и каждый из участников. Мне потребовалось три дня для того, чтобы воплотить свою идею. Но я непременно вернусь, чтобы снова поработать в Баку. Прекрасный город!», — сказала художник из Швеции.

Известный азербайджанский художник Ирина Эльдарова изобразила на стене Комбината одну из своих новых работ «Девушки предпочитают нефтяников». Это серия картин, которая была представлена на персональной выставке мастера и имела большой успех.

Яркое, эффектное и большое полотно стало одной из изюминок выставки. Первую картину из серии она создала для участия в выставке, организованной Socar, которую, как рассказала в интервью #, сдала буквально за пять минут дот окончания приема. История на Комбинате практически повторилась: Эльдарова завершила свою работу буквально за пару часов до открытия. Руки мастера были испачканы краской, что, однако, придавало лишь дополнительный шарм этой красивой и неповторимой художнице.

Посетить выставку Kombinat — Urban Art может любой желающий, благо работы, созданные мастерами, еще долго будут украшать стены и фасады этого творческого пространства.