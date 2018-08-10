Трансферное окно в АПЛ закрыто

Сенсаций в последний день не произошло.

Впервые для английских клубов трансферное окно закрылось до старта премьер-лиги. Дедлайн – 9 августа, в 20.00 по бакинскому времени. Это решительный и очень важный шаг, цель которого проста: составы команд собраны заранее, больше никакой неразберихи первых туров – часто игроки не успевали перейти в новый клуб, и тренеры начинали чемпионат, не понимая, кем будут играть через пару недель и даже дней.

Идею переняла Италия (там веселье закончится 17 августа, за сутки до первого матча серии А). В других больших лигах все по-старому – и это главное опасение. В будущем трансферные окна наверняка будут синхронизированы, а пока английские клубы боятся, что за их игроками придут условные «Реал» и «Барселона». Зарубежные клубы получили и другое преимущество: зная, что англичане жутко ограничены во времени, их боссы могут диктовать условия.

Главным трендсеттером последних дней в АПЛ был Поль Погба – слухи о его разногласиях с главным тренером манкунианцев Жозе Моуриньо настолько усилились, что в дело вступился его вездесущий агент Мино Райола и хотел продать чемпиона мира в Барселону. Каталонцы были не против, и даже сделали предложение в 50 млн. евро плюс Йери Мина и Андре Гомеш.

Боссов «красных дьяволов» это предложение не устроило, но напряжение между главным тренером и звездой было настолько велико, что до последнего момента могло случится что угодно. В итоге, Погба остался, Мина и Гомеш перешли в Эвертон, а «Юнайтед» так никого и не смог прикупить.

С переходом в «Юнайтед» связывали Тоби Алдервейрелда, Джерома Боатенга и ставшего знаменитым Харри Магуайра. Разговоры так и остались разговорами, а тренер «Лестера» Клод Пюэль выдал: «Могу подтвердить, что он прибудет в Манчестер, но всего для пары часов пятничным вечером».

Без трансферную пару Моуру составил Почеттино, а самым щедрым игроком этого английского лета остался «Ливерпуль» – люди Клоппа выложили почти 168 миллионов фунтов.

Топ-10 самых дорогих трансферов английского лета 2018

Кепа (из «Атлетика» в «Челси») – 71,6 миллионов фунтов

Обостренное желание Тибо Куртуа перейти в «Реал» вынудило «Челси» выплатить «Атлетику» клаусулу за Кепу, сделав его самым дорогим вратарем в мире. Новичок уверяет, что заранее знал об интересе лондонцев, и уже учит болельщиков правильно произносить фамилию Аррисабалага.

Алиссон (из «Ромы» в «Ливерпуль») – 65 млн

До среды – самый дорогой вратарь в истории.

Рияд Марез (из «Лестера» в «Манчестер Сити») – 61 млн

Техничный алжирец добился своего, а Пеп получил еще один тактический инструмент для своей сложно настроенной системы.

Наби Кейта (из «Лейпцига в «Ливерпуль») – 52,8 млн

«Ливерпуль» оформил трансфер еще прошлым летом, и вот Клопп дождался своего мощного новичка. Наби взял восьмой номер – все помнят, кто носил ее прежде.

Жоржиньо (из «Наполи» в «Челси») – 50,4 млн

Еще одна недавняя цель «Сити», которая уехала в другом направлении. Жоржиньо пришел вслед за Маурицио Сарри как главный носитель и конструктор идеи сарри-бола.

Фред (из «Шахтера» в «Манчестер Юнайтед») – 43,7 млн

«Шахтер» по-прежнему лучше всех в Восточной Европе делает бизнес. «МЮ» отбил динамичного полузащитника у «Сити».

Фабиньо (из «Монако» в «Ливерпуль») – 40 млн

Все думали, что бразильский универсал будет бить в «Ливерпуле» пенальти, но в последнем товарищеском матче Фабиньо промахнулся.

Ришарлисон (из «Уотфорда» в «Эвертон») – 35,2 млн

Выросший на улицах вингер ушел к тренеру, с которым у него отлично получилось в прошлом сезоне.

Фелипе Андерсон (из «Лацио» в «Вест Хэм») – 33,5 млн

Трансферный рекорд клуба – один из шагов Мануэля Пеллегрини в выстраивании нового «Вест Хэма».

Лукас Торрейра (из «Сампдории» в «Арсенал») – 26,5 млн

Давно у «Арсенала» не было никого настолько злого и цепкого в центре поля.

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