Трансфер Гризманна в «Барселону» может быть заблокирован

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что переход французского форварда Антуана Гризманна из «Атлетико» в «Барселону» может быть заблокирован.

— «Атлетико» сделал запрос о блокировке трансфера Гризманна. Ла Лига может это сделать. Было начато расследование, и компетентные органы должны будут дать оценку ситуации. Больше мне сейчас нечего сказать, — приводит слова Тебаса Tuttosport со ссылкой на радио Onda Cero.

Напомним, «Барселона» купила Гризманна за 120 млн евро, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев еще 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного еще 9 марта.