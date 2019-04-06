Трампу пока не до чтива

Президент США Дональд Трамп в субботу, 6 апреля, написал в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году, однако «имеет полное право сделать это».

Он добавил, что «осведомлен только о выводах, и самый главный из них — что сговора не было». Трамп также отметил, что генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр не нашел в действиях президента попытки воспрепятствовать правосудию.

| 2019-04-06T21:49:02+00:00 6 апреля 2019, 23:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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