Трампу пока не до чтива

Президент США Дональд Трамп в субботу, 6 апреля, написал в Twitter, что пока не ознакомился с докладом спецпрокурора по РФ Роберта Мюллера, возглавлявшего расследование предполагаемого вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году, однако «имеет полное право сделать это».

Он добавил, что «осведомлен только о выводах, и самый главный из них — что сговора не было». Трамп также отметил, что генпрокурор и министр юстиции США Уильям Барр не нашел в действиях президента попытки воспрепятствовать правосудию.