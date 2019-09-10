Трампу ничего не известно об истории с предполагаемым вывозом разведкой США агента из РФ

Президент США Дональд Трамп заверил, что находится не в курсе истории с предполагаемым вывозом американской разведкой своего агента из России в 2017 году, сообщает ТАСС.

«Нет, я об этом ничего не знаю. Вижу, что ЦРУ прекрасно ответило. Так что сказанное ЦРУ меня полностью устраивает. Слышал, что оно ответило. Я ничего не знаю», — заявил американский лидер, отвечая в понедельник в беседе с журналистами в Белом доме на просьбу прокомментировать означенную информацию, которая была распространена телекомпанией CNN.

Согласно версии этого телеканала, спецслужбы США вывезли в 2017 году из России своего ценного агента, опасаясь его разоблачения. Утверждается, что тот был «одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве».

Решение о вывозе шпиона было якобы продиктовано озабоченностью по поводу того, что Трамп и его окружение небрежно обращались с секретной информацией, создавая угрозу раскрытия личности этого агента. Оно было принято вскоре после того, как в мае 2017 года на встрече в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обсуждал секретные данные разведки, касавшиеся террористической группировки «Исламское государство» в Сирии.