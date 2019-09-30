Трамп желает встретиться со своим разоблачителем

На фоне растущей угрозы импичмента, вызванного скандалом вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, глава Белого дома Дональд Трамп заявил о том, что хочет лично встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него анонимную жалобу. Об этом американский лидер сообщил в понедельник, 30 сентября, на своей странице в Twitter, информирует Русская Служба DW.

«Как и любой американец, я заслуживаю возможность встретиться с моим обвинителем, особенно если этот обвинитель, так называемый разоблачитель, представляет идеальный разговор с зарубежным лидером в совершенно не точной и ложной манере», — написал Трамп в своем микроблоге.

Глава Белого дома также пригрозил «серьезными последствиями» информатору, который передал разоблачителю сведения о его телефонном разговоре с Зеленским. Трамп напомнил, что этот человек «шпионил за президентом США».

Между тем адвокаты анонимного разоблачителя обратились в комитет Сената по делам разведки с письмом, в котором выразили мнение, что они серьезно опасаются за безопасность своего клиента и «всех прочих лиц, связанных с этим делом». При этом один из адвокатов в интервью онлайн-изданию The Hill отметил, что появившиеся ранее сообщения о том, что разоблачитель находится под защитой федеральных органов власти, вызваны тем, что новостные СМИ «полностью неправильно» истолковали содержание письма их адвокатской конторы, оказавшегося в их распоряжении.