Трамп желает сменить власть в Иране

Экс-мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер желает сменить режим в Иране.
Об этом он сообщил на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике, сообщает Politico.
«Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», − отметил Джулиани.
По его мнению, смена власти в Исламской республике является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».
«Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта», − подчеркнул адвокат Трампа.
Напомним, в январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, «когда придет время».
Ранее американский лидер назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.87 просмотров