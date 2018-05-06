Трамп желает сменить власть в Иране

Экс-мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американский лидер желает сменить режим в Иране.

Об этом он сообщил на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике, сообщает Politico.

«Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде», − отметил Джулиани.

По его мнению, смена власти в Исламской республике является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».

«Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта», − подчеркнул адвокат Трампа.

Напомним, в январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, «когда придет время».

Ранее американский лидер назвал неприемлемой ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

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