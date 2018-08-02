Трамп ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за письмо и отправку останков американских военных, погибших во время Корейской войны, заявив, что «с нетерпением» ждет с ним новой встречи.

«Спасибо вам, председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын, что сдержали обещание и начали процесс отправки домой останков наших великих и любимых, пропавших без вести в бою! Я не удивлен, что вы сделали такое доброе дело. Еще спасибо за ваше любезное письмо – я с нетерпением жду с вами встречи!», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

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| 2018-08-02T12:06:00+00:00 2 августа 2018, 12:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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