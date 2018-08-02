Трамп ждет новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за письмо и отправку останков американских военных, погибших во время Корейской войны, заявив, что «с нетерпением» ждет с ним новой встречи.

«Спасибо вам, председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын, что сдержали обещание и начали процесс отправки домой останков наших великих и любимых, пропавших без вести в бою! Я не удивлен, что вы сделали такое доброе дело. Еще спасибо за ваше любезное письмо – я с нетерпением жду с вами встречи!», — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

32 просмотров