Трамп заявил об увеличении военного контингента США в Саудовской Аравии

США в ближайшие недели направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты ее нефтяных объектов, говорится в распространенном во вторник письме президента Дональда Трампа конгрессу.

«Первые из этих дополнительных подразделений уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. С этими дополнительными силами общее число личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов в королевстве Саудовской Аравии составит примерно 3 тысячи человек», — сказано в документе.