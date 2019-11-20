Трамп заявил об увеличении военного контингента США в Саудовской Аравии

США в ближайшие недели направят дополнительные подразделения в Саудовскую Аравию для защиты ее нефтяных объектов, говорится в распространенном во вторник письме президента Дональда Трампа конгрессу.
«Первые из этих дополнительных подразделений уже прибыли в Саудовскую Аравию, остальные прибудут в ближайшие недели. С этими дополнительными силами общее число личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов в королевстве Саудовской Аравии составит примерно 3 тысячи человек», — сказано в документе.
Они останутся там, пока их присутствие будет необходимо, уточняет Трамп.
| 2019-11-20T00:07:37+00:00 20 ноября 2019, 06:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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