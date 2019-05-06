Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке Израиля Вашингтоном на фоне ракетных обстрелов со стороны сектора Газа и призвал палестинскую сторону прекратить насилие, сообщает РИА Новости.
«Израиль вновь сталкивается с массированными ракетными обстрелами со стороны террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад». Мы на 100% поддерживаем Израиль в его усилиях по защите своих граждан… Обращаясь к жителям Газы: эти террористические акты против Израиля не принесут вам ничего, кроме еще больших страданий. Положите конец насилию и работайте над достижением мира — он возможен!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.