Трамп заявил о полной поддержке Израиля

Президент США Дональд Трамп заявил о полной поддержке Израиля Вашингтоном на фоне ракетных обстрелов со стороны сектора Газа и призвал палестинскую сторону прекратить насилие, сообщает РИА Новости.
«Израиль вновь сталкивается с массированными ракетными обстрелами со стороны террористических группировок «Хамас» и «Исламский джихад». Мы на 100% поддерживаем Израиль в его усилиях по защите своих граждан… Обращаясь к жителям Газы: эти террористические акты против Израиля не принесут вам ничего, кроме еще больших страданий. Положите конец насилию и работайте над достижением мира — он возможен!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
| 2019-05-06T08:25:41+00:00 6 мая 2019, 11:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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