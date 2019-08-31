Трамп заявил о планах посетить Германию по приглашению Меркель

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома, что планирует по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель посетить Германию. Но сроки визита он не уточнил, пишет ТАСС.

Трамп заметил, что «на каком-то этапе» этот визит будет подготовлен. «Я собираюсь отправиться в Польшу позднее. У нас отличные отношения с Польшей», — добавил американский президент.

Напомним, Трамп должен был приехать в Польшу с визитом 1-2 сентября. Так, в первый день американский лидер собирался участвовать в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны, а во второй день должны были состояться переговоры с польским руководством.

Ранее стало известно, что Трамп отменил свой взит в Польшу из-за приближающегося к западному побережью страны урагана «Дориан», который, по словам американского лидера, может стать одним из сильнейших в истории страны. В Варшаве отнеслись к такому решению с пониманием (iz.ru)