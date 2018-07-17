Трамп заявил о новых данных по расходам на нужды НАТО

В 2017 году Соединенные Штаты собрали для НАТО 41 миллиард долларов, а в текущем году эта сума может вырасти до 100 миллиардов. Такое заявление президент США Дональд Трамп сделал вечером в понедельник, 16 июля, в интервью американскому телеканалу Fox News. Однако он не объяснил, на чем основаны его данные.

Одновременно американский президент вновь критически высказался о недостаточных, по его мнению, расходах на оборону европейских стран НАТО. По его словам, США «несут 91 процент расходов, необходимых для обеспечения безопасности в Европе». «НАТО прекрасна, но она помогает Европе намного больше, чем нам», — подчеркнул Трамп.

На саммите НАТО 11-12 июля американский президент в очередной раз призвал партнеров увеличить их финансовый вклад в обеспечение обороноспособности Североатлантического альянса до 2 процентов ВВП. По данным дипломатов, Трамп теперь требует достичь этого уровня не к 2024 году, а уже в 2019-м.

Вместе с тем американский президент заявил об успехе саммита. По его словам, многие лидеры стран НАТО поблагодарили его за помощь в сплочении альянса и привлечение внимания к финансовым обязательствам. «У нас был действительно потрясающий саммит, о котором неточно сообщали многие СМИ. НАТО сейчас сильна и богата», — написал Трамп.

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