Трамп заявил о непричастности США к аварии ракеты-носителя «Сафир» в Иране

Трамп заявил, что США не причастны к аварии ракеты-носителя «Сафир» на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана, передает РИА Новости.
«США не причастны к катастрофической аварии во время финальной подготовки к запуску «Сафира» на стартовой площадки номер один в Семнане в Иране. Я желаю Ирану всего наилучшего и удачи с установлением того, что произошло на площадке номер один», — написал Трамп в Twitter.
Ранее американская радиостанция NPR сообщила, что данные спутниковой фотосъемки свидетельствуют о возможном взрыве иранской космической ракеты на площадке для запуска. Эксперты утверждают, что взрыв произошел в четверг на стартовой площадке космического центра в провинции Семнан на севере Ирана.