Трамп заявил о намерении заключить с Японией соглашение о пошлинах

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о намерении заключить с Японией соглашение о таможенных пошлинах и цифровой торговле, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте уведомления.

«Рад сообщить, что моя администрация достигла первичного соглашения о тарифных ограничениях с Японией и я намерен заключить это соглашение в ближайшие недели… Кроме того, я также заключу исполнительное соглашение (не требующее утверждения сената – ред.) с Японией о цифровой торговле», — сказано в документе.

Это процедурный этап, который предваряет анонсированное ранее подписание этих документов на полях Генассамблеи ООН в сентябре.