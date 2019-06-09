Трамп заявил о начале «прекрасного сотрудничества» США и Мексики

«Отныне будет прекрасное сотрудничество между Мексикой и США, которого не существовало десятилетиями. В любом случае, если по каким-то неизвестным причинам его (сотрудничества) не будет, мы всегда можем вернуться к нашей прежней очень выгодной позиции по пошлинам. Но я думаю, что в этом не будет необходимости», — отметил Трамп.