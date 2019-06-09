Трамп заявил о начале «прекрасного сотрудничества» США и Мексики

Президент США Дональд Трамп заявил, что после достижения соглашения с Мексикой страны начнут прекрасное сотрудничество, которого не существовало десятилетиями.
«В течение многих лет Мексика не шла на сотрудничество по вопросам границы… а сейчас я полностью уверен, особенно после разговора вчера с их президентом, что они захотят сотрудничать и выполнить свою работу должным образом», — написал Трамп в Twitter.
Он также отметил, что некоторые детали соглашения с Мексикой будут объявлены в «подходящее время».
«Отныне будет прекрасное сотрудничество между Мексикой и США, которого не существовало десятилетиями. В любом случае, если по каким-то неизвестным причинам его (сотрудничества) не будет, мы всегда можем вернуться к нашей прежней очень выгодной позиции по пошлинам. Но я думаю, что в этом не будет необходимости», — отметил Трамп.