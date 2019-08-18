Трамп заявил о достижении американской журналистикой «нового дна»

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении американской журналистикой «нового дна» в истории страны. Как передает Газета.Ru, об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, журналистика является инструментом пропаганды Демократической партии.

Американский лидер также раскритиковал деятельность газеты The New York Times. По мнению Трампа, издание переходит от «фальшивого русского сговора» в отчете Мюллера к расизму и «охоте на ведьм».

До этого стало известно о специальном расследовании бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.