Трамп заявил, что Всемирный банк должен перестать выдавать кредиты КНР

Американский лидер Дональд Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китайской Народной Республике.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Прекратить!», — написал он в Twitter.

Президент США пояснил, что у Пекина «достаточно денег», а если средств не хватает, то «они их создают».

Напомним, ситуация между Соединенными Штатами и КНР обострилась после того, как американские власти ввели пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров. В Пекине приняли зеркальные меры.

Ранее сообщалось, что Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное торговое соглашение (aif.ru)