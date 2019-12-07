Трамп заявил, что Всемирный банк должен перестать выдавать кредиты КНР

Американский лидер Дональд Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китайской Народной Республике.
«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Прекратить!», — написал он в Twitter.
Президент США пояснил, что у Пекина «достаточно денег», а если средств не хватает, то «они их создают».
Напомним, ситуация между Соединенными Штатами и КНР обострилась после того, как американские власти ввели пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров. В Пекине приняли зеркальные меры.
Ранее сообщалось, что Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное торговое соглашение (aif.ru)