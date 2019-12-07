Трамп заявил, что Всемирный банк должен перестать выдавать кредиты КНР

Американский лидер Дональд Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китайской Народной Республике.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Прекратить!», — написал он в Twitter.

Президент США пояснил, что у Пекина «достаточно денег», а если средств не хватает, то «они их создают».

Напомним, ситуация между Соединенными Штатами и КНР обострилась после того, как американские власти ввели пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров. В Пекине приняли зеркальные меры.

Ранее сообщалось, что Трамп вновь пригрозил Китаю повышением пошлин в случае, если не будет достигнуто выгодное торговое соглашение (aif.ru)

| 2019-12-07T09:36:43+00:00 7 декабря 2019, 10:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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