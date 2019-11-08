Трамп заявил, что власти штата Нью-Йорк атакуют его за благотворительность

«Я единственный человек, которого я знаю, возможно, единственный в истории, кто направляет большие средства (19 миллионов долларов) на благотворительность, не берет никакой платы за расходы, и подвергается атакам политических интриганов в штате Нью-Йорк», — говорится в заявлении Трампа на его странице в Twitter

Президент настаивает, что почти все собранные средства пошли на благотворительные цели, а генпрокурор штата Нью-Йорк «сознательно искажает суть (судебного) соглашения в политических целях».(РИА Новости)