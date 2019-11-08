Трамп заявил, что власти штата Нью-Йорк атакуют его за благотворительность

Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение суда в штате Нью-Йорк, который установил, что благотворительный фонд Трампа нарушал закон, когда передавал собранные средства в избирательный штаб политика.
Верховный суд штата Нью-Йорк в четверг постановил, что Трамп должен заплатить 2 миллиона долларов за урегулирования иска штата против благотворительных организаций президента США.
«Я единственный человек, которого я знаю, возможно, единственный в истории, кто направляет большие средства (19 миллионов долларов) на благотворительность, не берет никакой платы за расходы, и подвергается атакам политических интриганов в штате Нью-Йорк», — говорится в заявлении Трампа на его странице в Twitter.
Президент настаивает, что почти все собранные средства пошли на благотворительные цели, а генпрокурор штата Нью-Йорк «сознательно искажает суть (судебного) соглашения в политических целях».(РИА Новости)